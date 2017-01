CIUDAD DE MÉXICO

El norirlandés de 27 años, Rory Mcllroy que tiene como objetivo regresar al número uno del ranking mundial de golf, espera poder regresar a la actividad luego de su lesión en la costilla izquierda, para el World Golf Championship – México, que se desarrollara del 2 al 5 de marzo en el Club de Golf Chapultepec.

México es el tiempo perfecto para regresar, ya que sólo son cuatro rondas, no hay corte, podré saber cómo me siento, tendré una semana libre después de eso. Todos apunta que México es el torneo que podría volver y estar al 100 %”, expreso Mcllroy.

La lesión de Mcllroy que se dio desde diciembre luego de probar su nuevo equipo y hacer cambio en el swing, provocaron que los dolores llegaran durante el primer evento del 2017 en el Abierto de Sudáfrica, y fue ahí que los estudios revelaron una fractura en la costilla izquierda, lo que provoco que quedará fuera de los siguientes torneos.

No puedo ni correr en este momento, porque si mis pies golpean el suelo con fuerza, la vibración en mi costilla me duele” dijo Mcllroy y añadió “Tuve un poco de golf apenas desde que me entere de la lesión”.