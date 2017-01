CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que el portero Antonio Rodríguez, segundo en el equipo Guadalajara bajo los tres palos, se mudara con los Panzas Verdes del León, su lugar quedó en Miguel Jiménez, un cancerbero de 26 años al que le apodan el Guacho y quien tendrá la oportunidad de debutar esta noche ante su afición. Las Chivas del Guadalajara tendrán acción en el Torneo de Copa Clausura 2017 en su estadio y con los Potros del Atlante como rival en turno.

Miguel Jiménez valoró el poder tener acción en el choque de esta noche y pujar muy fuerte en la competencia interna por un lugar en el once estelar del Rebaño Sagrado.

Es una oportunidad que he trabajado y que me ha costado demasiado, mañana (hoy) me toca ser titular, voy a hacerlo de la mejor manera para agradecer así la confianza que me ha tenido Matías Almeyda. Tengo que responder en la cancha en este encuentro para así seguir en la pelea por un puesto de trascendencia”, afirmó el canterano del club tapatío.