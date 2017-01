CIUDAD DE MÉXICO.

Adrián González se para firme en la caja de bateo. Acostumbrado a desafiar rectazos que alcanzan las 100 millas por hora en las Grandes Ligas, en esta ocasión está listo para enfrentar un sólido bullpen de Grupo Imagen. A cada lanzamiento de los diferentes “pitchers” les responde con su mejor swing: una sonrisa.

El Titán González, el estrella de los Dodgers de Los Ángeles y el deportista mexicano con los mejores ingresos en la historia, acudió a las instalaciones de Copilco como invitado del programa radiofónico Palabra del Deporte.

No tengo un pitcher en particular que se me complique. Tal vez un buen zurdo me puede dominar, pero no tengo uno en mente”, responde el primera base de los Dodgers al equipo formado por Pablo Carrillo, Javier Alarcón y Juan Carlos Veraza.