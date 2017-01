CIUDAD DE MÉXICO.

Cuarenta años al frente de la Fórmula 1 por parte de Bernie Ecclestone terminaron este lunes, cuando la empresa Liberty Media concretó la compra de acciones mayoritarias de la F1 sobre CVC Capital.

Como si se tratara de un empleado más, con sus respectivas sutilezas, Ecclestone, el hombre que hizo de la máxima categoría un negocio de miles de millones de dólares, fue “despedido” como máximo directivo de la Fórmula 1, y ahora, sólo será un miembro honorario de la directiva.

En su lugar, Liberty Media ha creado un grupo directivo encabezado por Chase Carey, un hombre fuerte de NewsCorp (propietarios del grupo de medios Fox) quien es el nuevo CEO de la Fórmula 1.

Fui depuesto hoy”, dijo Ecclestone la noche del lunes al medio alemán a Auto Motor und Sport. “Simplemente me he ido. Es oficial. Ya no soy el líder de la empresa”.