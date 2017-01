CIUDAD DE MÉXICO

Adrián ‘El Titán’ González uno de los máximos exponentes mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas, estuvo de visita en la cabina de Imagen Radio para ser entrevistado en el programa Palabra del Deporte, donde señaló que durante el invierno ha trabajado duro con las pesas para llegar lo más fuerte posible a la pretemporada.

Nacido en San Diego, California, Adrián González siempre ‘presume’ sus raíces mexicanas, situación que desde niño le inculcaron sus padres. Incluso, la temporada pasada se negó a hospedarse -por convicción propia- en uno de los hoteles de Donald Trump durante una de las giras de los Dodgers.

Yo aprendí a jugar béisbol en Tijuana, para mí es muy fácil, yo soy mexicano, me siento mexicano y para mí es muy importante que la gente sepa eso porque cuando me paro en el diamante llevo a México en mi sangre y quiero representar muy bien al país”, indicó el toletero.

Es conocido por sus cuadrangulares, sin embargo, con el guante en la inicial es una garantía y 'El Titán' se dio tiempo para detallar cuáles fueron las circunstancias por las que se decantó a jugar esa posición a la defensiva.

Para mí fue fácil porque soy zurdo y es una de las posiciones que me toca jugar, mi papá era primera base y pues ahí me quedé. Una razón por la que no jugué en los jardines es porque nunca he sido muy veloz y siempre tenido una complexión grande y desde niño me he sentido cómodo en primera”, puntualizó