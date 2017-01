MELBOURNE.

El británico Andy Murray, quien lidera la clasificación de la ATP, cayó ante el alemán Mischa Zverev por 7-5, 5-7, 6-2 y 6-4 en los octavos de final del Abierto de Australia y dejó sin otro favorito al primer grand slam de la temporada cuando se cumple la primera semana.

La jornada dejó como gran vencedor al suizo Roger Federer, quien superó al japonés Kei Nishikori por 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 4-6 y 6-1, y vio cómo se le abría su lado del cuadro con la derrota de Murray.

La primera semana de competición en Melbourne Park supuso una enorme criba tanto en el torneo varonil como en el femenil. En hombres, sólo quedan cinco de los 10 primeros cabezas de serie tras las caídas de Murray, Nishikori, Novak Djokovic, Marin Cilic y Tomas Berdych.

El gran golpe de la jornada fue sin dudas el de Zverev. Murray, quien ha perdido las cinco finales que alcanzó en Melbourne, fue incapaz de frenar el osado juego del 50 del escalafón, quien convirtió en su mejor arma el saque-red, un anacronismo incluso en el pasto.

“Sufrí derrotas duras en mi carrera y me recuperé de ellas. Ésta es una de ellas y estoy seguro de que me recuperaré”, confió Murray. “Estoy muy decepcionado, porque quería llegar lejos y no pude”.