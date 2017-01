CIUDAD DE MÉXICO.

La caída del Guadalajara en casa ante Tijuana el pasado sábado es para Ángel Zaldívar una lección dolorosa que el plantel debe aprender de inmediato, para que no le vuelva a suceder en las próximas jornadas, si de verdad quieren mantener el objetivo de ser un equipo protagonista en el torneo Clausura 2017.

“En este partido no se dieron los goles. Tenemos que aprender y seguir adelante, porque sabemos que hicimos un buen partido”, se resignó el ofensivo de las Chivas.

Zaldívar manifestó que la labor colectiva será la que conduzca al Guadalajara a obtener resultados positivos y, en lo personal, afirmó que estará dedicado en cumplir de la mejor manera las funciones que le ha encomendado el entrenador argentino Matías Almeyda para corresponder al apoyo que se le ha brindado.

“Es un trabajo en conjunto, me siento bien, con el apoyo de todo el equipo, estoy haciendo mi trabajo lo mejor que se puede, a veces no se tiene tanto contacto con el balón, pero se hace el movimiento (que el entrenador indica)”, comentó el atacante tapatío, quien asumió la responsabilidad por no haber realizado la cobertura adecuada en un centro del jugador de los Xolos Paul Arriola que terminó en la anotación visitante por conducto de Milton Caraglio.