LOS MOCHIS.

Un cerrador lanza, normalmente, una entrada con entre 15 y 25 pitcheos, cuando es exigido puede llegar a lanzar un par de capítulos y muy raramente más de 50 lanzamientos. En el último partido de semifinales, Jake Sánchez, taponero de los Águilas de Mexicali, trabajó más de 7 entradas con 116 pitcheos, algo totalmente inusual en el beisbol moderno.

Al final Mexicali ganó un dramático partido en 16 entradas, y aunque Sánchez, quien entró a trabajar desde la octava entrada, salió sin decisión, hizo un trabajo determinante para guiar a los Águilas a llevarse el séptimo y definitivo partido, que los llevo a disputar la final de la Liga Mexicana del Pacífico contra los Cañeros de Los Mochis.

Sí me querían cuidar, por ser el cerrador, pero es el juego siete, si no ganábamos no había campeonato, y yo me estaba sintiendo bien, no había razón para salir del juego”, señaló Sánchez, nacido en Brawley, California, una comunidad a menos de una hora Mexicali, Baja California.