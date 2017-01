CIUDAD DE MÉXICO.

El arranque triunfal ante Cruz Azul (3-2) en la Copa MX inyectó buen ánimo al Querétaro, al que sus integrantes ven competitivo para ir por la defensa de su título copero y ser protagonistas en la Liga, donde el próximo domingo visitan al Puebla con la intención de no dejar ir más puntos.

Jonathan Bornstein subrayó que los Gallos mantienen una buena base de jugadores para lograr los objetivo planteados y volver a llegar a disputar una final de Liga MX.

Tenemos la misma base desde hace dos años que llegamos a la final. El mejor resultado es estar en Liguilla y pelear el título. Tenemos que jugar como lo hicimos en Copa y como terminamos el torneo pasado”.

Sobre el Puebla, su siguiente rival en el Clausura 2017, el estadunidense consideró imperativo no dejar más puntos en el camino, pues de seis posibles sólo suman uno, pero ve tiempo suficiente para recomponer el rumbo.

Tenemos que mejorar, no podemos perder puntos temprano porque después nos encontraremos en misma situación que en torneos pasados. Este encuentro contra Puebla es muy importante”, y añadió: “Será partido complicado, han perdido sus dos partidos, estarán desesperados”.

Borstein, titular en los dos primeros encuentros de Gallos en el actual torneo, quiere volver a ser considerado por su selección, ahora dirigida nuevamente por Bruce Arena.

“Estoy listo para volver a selección. Con este cambio ojalá llegue otra oportunidad. Bruce Arena me conoce. Estoy preparado, quiero ser constante con Gallos, ser titular y estar en buen nivel”.

Por su parte, Jaime Gómez, defensa queretano, destacó el accionar que han tenido sus compañeros en ambas competencias y en los entrenamientos, lo cual lo mantiene tranquilo para que quien entre al campo ayude a sumar.

Veo bien al equipo, con competencia interna buena. En interescuadras se ve parejo y el que esté dentro y fuera ayuda e influye. El que juegue lo hará bien porque para eso estamos trabajando”, dijo el canterano, que además subrayó el buen trabajo con jugadores de fuerzas básicas para hacer más vasto al equipo.

“Es un proceso. Me tocó estar en Segunda y Sub-20. Vucetich ha llevado bien a Jordi (Cortizo) y Paolo (Yrizar). Esto es de no desesperarse, les ha dado oportunidad y lo han hecho bien. Me tocó estar así, y ya me tocan más minutos, es bueno el proceso que se lleva”.

Será el próximo domingo cuando el Querétaro visite al Puebla en la jornada tres de la Liga MX en el estadio Cuauhtémoc.

fdr