CIUDAD DE MÉXICO.

Después de una semana en la que Cruz Azul no pudo obtener puntos al caer ante Pumas el domingo pasado en la Liga MX y ante Querétaro en la Copa, los dirigidos por Paco Jémez intentarán recomponer el camino y buscarán vencer este sábado a Monterrey en actividad de la jornada 3 del torneo de Clausura 2017. El mediocampista chileno, Martín Rodríguez, habló respecto a la situación que atraviesa La Máquina y se mostró confiado en que pronto vendrán mejores resultados.

Queríamos empezar de esta manera, pero creo que la presión a ninguno en el plantel nos ha llegado, debido a que estamos trabajando muy bien, estamos muy contentos con el técnico, así que falta poco para obtener los resultados esperados”, afirmó Rodríguez.

Asimismo, Rodríguez hizo énfasis en que no pueden dejar escapar más puntos y es por eso que tratarán de hacer valer la localía ante los Rayados en el Estadio Azul.

“En casa no podemos dejar escapar puntos, somos locales y tenemos que hacer valer la localía y en cuanto a la presión es muy pronto para pensar en eso, estamos trabajando de muy buena manera y pronto van a llegar los buenos resultados”, apuntó el sudamericano.

Por último, el exjugador de Colo Colo aseguró que le ha costado adaptarse a nuestro futbol, ya que en lo físico no se ha sentido en plenitud.

“Creo que me falta mucho aún por mejorar, me ha costado un poco la altura, a nivel físico he quedado a deber un poco, pero estoy aquí para trabajar, para mejorar y hacer un aporte para el club”, finalizó.

ald