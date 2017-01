CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de los dos descalabros consecutivos que hila Necaxa en el inicio del torneo Clausura 2017, el guardameta Marcelo Barovero guarda la calma y destaca la disposición del grupo de jugadores dirigidos por Alfonso Sosa.

El otrora portero de River Plate, reconoció que en la primera fecha ante Cruz Azul los Rayos dieron un mal partido, pero indicó que ante León retomaron algunos aspectos que los llevaron el torneo pasado a sumar 26 unidades.

En el primer partido ante Cruz Azul no estuvimos a la altura de lo que es este equipo, no podemos conformarnos con nada porque no hemos ganado nada, pero estamos tranquilos por el grupo que tenemos y la disposición del cuerpo técnico". indicó el argentino.