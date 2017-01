QUERÉTARO

Los Gallos de Querétaro, vigentes campeones de la Copa MX, iniciaron con el pie derecho su debut en la edición 2017, luego de vencer por 3-2 a Cruz Azul, en el encuentro que marcó el inicio de la actividad correspondiente al Grupo 2, disputado en el estadio Corregidora.

La ilusión cementera por ver debutar al último de sus refuerzos se cumplió cuando el delantero uruguayo Martín Cauteruccio fue anunciado en el once inicial que el español Francisco Jémez mandó a la cancha y sólo dos minutos de tiempo efectivo en México le bastaron al ex de San Lorenzo para marcar su primer gol con la casaca celeste, en un picado remate de cabeza en el área chica, tras un centro de Richard Ruiz desde la banda derecha que el guardameta queretano Tiago Volpi no pudo despejar.

Apenas ocho minutos después, el conjunto local emparejó los cartones por conducto de Ángel Sepúlveda, quien aprovechó un trazo largo del argentino Nery Domínguez y un error en la salida del portero visitante, Guillermo Allison, para controlar el balón y disparar a la portería desprotegida.

Con el balón en su poder la mayor cantidad de tiempo durante la primera media hora de juego, Querétaro encontró al 22’ el gol de la diferencia parcial, a través de Luis Miguel Noriega, mediocampista que con un disparo colocado desde tres cuartos del área, imposible de atajar para Allison, puso el 2-1.

Al minuto 71’, Gabriel Peñalba también se estrenó como goleador cementero, al hacer efectivo un penal previamente sancionado a favor de la Máquina, por una falta de Dionicio Escalante sobre Jorge Benítez.

Poco le duró el gusto al cuadro visitante, ya que tres minutos después del 2-2, Yerson Candelo orquestó la jugada del gol del triunfo local, en una descolgada que culminó en la línea de fondo del área rival, en donde Candelo sacó un servicio al área chica, mismo que encontró a Emanuel Villa como su socio para empujar el balón a la red, soportando la dura salida del arquero.

El silbatazo final confirmó el primer triunfo del año y el primer paso para conseguir su objetivo de repetir el título del semestre anterior para los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, quienes irán por otros tres puntos ante los Alebrijes.

¡Terminó el partido! ¡Ganamos en nuestro debut de @CopaCoronaMx! El campeón está de vuelta. pic.twitter.com/C5Lcp7Js05 — Gallos de Querétaro (@Club_Queretaro) 19 de enero de 2017

“Seguir por el mismo camino”

Al término del encuentro, el defensa queretano George Corral mencionó que deberán seguir por el mismo camino que los llevó a levantar el título en la edición anterior de la Copa MX.

“Creo que en el torneo pasado hicimos muy bien las cosas y esta vez lo queremos hacer de nuevo”.

Asimismo, George Corral aseguró que dará lo mejor de sí para ser contemplado regularmente por su técnico, el mexicano Víctor Manuel Vucetich.

“Ahora me tocó estar en la Copa, pero donde me toque yo me voy a brindar al máximo para ser tomado en cuenta por el profe”, agregó el defensivo.

-De la Redacción

Segunda derrota de Paco Jémez

Después de acumular su segunda derrota en forma consecutiva, ahora en el torneo de Copa MX, el técnico de Cruz Azul, Francisco Jémez, resaltó la labor de su rival para aprovechar los errores que a su parecer fueron cometidos por sus dirigidos y expresó su intención de darle vuelta a la página, aprendiendo de los errores

“Creo que hemos perdido por merecimientos propios, por errores que no deberíamos cometer, aunque creo que Querétaro ha hecho un buen partido. No se le puede desmerecer, pero creo que los errores de los goles han venido cuando nosotros teníamos el balón”.

-De la Redacción