CIUDAD DE MÉXICO.

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), seguirá con la misma línea de selectivos nacionales obligatorios para que los deportistas mexicanos califiquen a los eventos internacionales del ciclo rumbo a Tokio 2020.

En su primer conferencia de prensa tras abandonar bajo caución el Reclusorio Sur, luego de la acusación de peculado que interpuso Conade sobre su persona, Lozano dijo que incluso la medallista olímpica Guadalupe González (plata en Río 2016) deberá pasar todos los filtros internos y garantizó que habrá trato equitativo a los deportistas que declararon en su contra en la acusación de Conade, como es el caso de Juan Luis Barrios o Eder Sánchez.

Mi persona nunca he tenido una actitud negativa en contra de algún deportista, normalmente el que tiene derecho se le da al cien por ciento. Y al que no tiene derecho, aunque lo grite o lo pida a través de otra persona, si no tiene derecho, no se le da”, afirmó el federativo.