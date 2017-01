CIUDAD DE MÉXICO

El argentino Ricardo La Volpe, técnico del América, consideró que desearle suerte a un rival previo a un partido es una “falsedad”, por lo que aceptó que el saludo de su homólogo y compatriota de Toluca, Hernán Cristante, fue un error.

No me gustó, para mí es una falsedad (saludar antes de un encuentro) porque yo te quiero ganar y tú me quieres ganar, hay que ser claros, ¿por qué no saludarnos al final del partido?” dijo.