CIUDAD DE MÉXICO

Resuelta la contratación del paraguayo Cecilio Domínguez, el América busca a su quinto refuerzo, el último en este Torneo Clausura 2017. Entre las posibilidades que busca el técnico Ricardo La Volpe, aparece el del volante argentino Federico Mancuello, quien actualmente milita en el Flamengo de Brasil.

Mancuello, de 27 años, tiene tres años más de contrato y es pretendido también por el Independiente de Avellaneda, aunque el interés de La Volpe tiene que ver con un jugador de sus características. No obstante, hasta el momento, la negociación sigue detenida.

Acabo de llamar a la gente del Flamengo, para ver si había habido alguna llamada del América o algún sondeo. No hubo nada: con el jugador no hablaron nada y conmigo tampoco. Es una información que explotó en México, pero que no trascendió. No hay nada con el club. Cuando estas cosas lleguen a un punto de avance, seguramente el América llamará al Flamengo, al jugador o a mí. A alguna de las tres partes tiene que llamar para que esto se cierre. Solo, no se puede”, menciona Uriel Pérez, representante del jugador, en conversación con Excélsior.