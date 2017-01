CIUDAD DE MÉXICO

El respaldo a la cantera es algo prioritario para Pumas, desde siempre ese ha sido uno de los puntos neurálgicos en la institución para fomentar el crecimiento y el surgimiento de nuevos valores, al menos así lo entiende la directiva encabezada por el presidente del patronato, Rodrigo Ares de Parga.

En este sentido, uno de los elementos que refrescan la baraja auriazul es el defensa central Pablo Jaquez, que debutó el domingo pasado ante Cruz Azul en sustitución de Gerardo Alcoba. Sobre el supuesto escupitajo que le propinó Gabriel Peñalba a Nicolás Castillo, el zaguero prefirió no meterse en polémicas y dejó la resolución del caso a la dirigencia del club.

Estoy muy contento por la oportunidad que me brinda Paco, fue muy bonito debutar con estadio lleno ante Cruz Azul, lo del escupitajo no nos compete a nosotros sino a la directiva, son cosas que ocurren en el campo, yo no vi nada y ya le corresponde actuar a la directiva, “dijo el defensa.