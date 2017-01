CIUDAD DE MÉXICO.

La campeona mundial de peso supermosca, Zulina “La Loba” Muñoz, confirmó que está dispuesta para pelear ante a la tijuanense Jackie Nava, en combate que podría convertirse en uno de las mejores del 2017

Sí, claro, es una de las peleas que estamos buscando porque las peleas entre mexicanos han dado de que hablar y vuelvo a lo mismo, Jackie Nava fue una gran campeona, es un ícono del boxeo femenil y pelear con ella me daría mucho reconocimiento”, dijo.

“La Loba” buscará este año abrirse camino en los Estados Unidos, donde inclusive se apuntó para ser parte de la función que estelarizarán los mexicanos Julio César Chávez y Saúl “Canelo” Álvarez

“Pues a mí me encantaría que me tomarán en cuenta para esa cartelera ya que se acaba de abrir el boxeo femenil a un nivel más grande la semana pasada, yo creo que van a tener que meter a chicas ahí, entonces estoy alzando la mano para que me incluyan”, pidió.

Sin rival confirmado aún, la peleadora mexicana buscará plasmar su nombre con letras de oro el próximo mes de marzo, ya que podría convertirse en la primera mujer en realizar once defensas del título mundial de manera exitosa.

ald