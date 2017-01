MELBOURNE.

Mientras Ivo Karlovic y el argentino Horacio Zeballos batallaban en el quinto set, los fanáticos corrieron hacia la Cancha 19 para ver un nuevo récord.

Las gradas estaban atestadas, algunos espectadores estaban parados en mesas y sillas e incluso agarrados a la reja de una cancha colindante para poder ver. Otros yacían mirando por debajo de la malla negra de la cerca, usando sus celulares para grabar el momento.

Luego de cinco horas y 15 minutos, Zeballos finalmente cayó en el game 84. Tratando de alcanzar un globo de Karlovic en el segundo match point, falló largo con una volea, dando al croata una épica victoria de 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20.

Karlovic, que con 37 años es uno de los jugadores de mayor edad en el tour, estaba encantado de llevarse la victoria — aunque un poco adolorido.

El último parcial duró dos horas y 37 minutos. Y aunque la mayoría de los puntos fueron breves, el duelo no careció de calidad. Los jugadores se combinaron para 237 winners y 94 errores no forzados.

"Esto es lo que voy a recordar después de mi carrera", dijo Karlovic. "Si fuese un partido fácil o lo hubiese perdido fácilmente, no lo recordaría. Pero éste, definitivamente lo recordaré por siempre".

La pizarra ni siquiera se acercó al famoso maratón entre John Isner y Nicolas Maut en Wimbledon en el 2010, que Isner ganó 70-68 en el quinto set luego de más de 11 horas.

ICYMI: #Karlovic won 6-7 (6) 3-6 7-5 6-2 22-20 in five hours and 15 mins. -

ICYMI: Fans got creative to catch a glimpse of the marathon. - pic.twitter.com/Ukxao39W8L

— #AusOpen (@AustralianOpen) 17 de enero de 2017