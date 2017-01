CIUDAD DE MÉXICO.

En Cruz Azul admiten que los árbitros se pueden equivocar y eso no lo sólo pasa en México, piden no alarmarse ante los fallos y prefieren enfocarse en el funcionamiento y rendimiento dentro de la cancha, así lo considera Ángel Mena.

En cualquier parte del mundo (el árbitro) siempre tiene aciertos y errores, es normal, pero me ha tocado estar en mi país, y a nivel de Sudamérica, y me he encontrado con estas cosas, no hay que alarmarse y un error lo puede cometer cualquiera. Debemos de enfocarnos más en el funcionamiento y rendimiento dentro de la cancha”, dijo.