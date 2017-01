DENVER

Nikola Jokic fijó un récord personal con 30 puntos, Emmanuel Mudiay repatió 13 asistencias y los Nuggets de Denver mantuvieron el buen paso tras su victoria de "local" en Londres con otra en el Pepsi Center, al vencer el lunes 125-112 al Magic de Orlando.

Also, with 30 points so far, Nikola Jokić has scored a CAREER HIGH!! #NBAVote #Nuggets pic.twitter.com/pTxjjQSDQc

— Denver Nuggets (@nuggets) 17 de enero de 2017