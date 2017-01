MELBOURNE

El suizo Roger Federer, décimo séptimo preclasificado, se presentó de forma convincente en su primera competencia dentro del calendario 2017 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) al obtener una victoria en la primera ronda del Abierto de Australia.

Feels good to be back. Ready for round 2! pic.twitter.com/h7eww368JR

— Roger Federer (@rogerfederer) 16 de enero de 2017