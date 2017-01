CIUDA DE MÉXICO.

Mercedes y Williams se han puesto de acuerdo para anunciar el mismo día y casi al mismo tiempo a sus “nuevos pilotos”. La casa de Grove informó que el brasileño Felipe Massa saldría de su corto retiro para regresar a competir en 2017 mientras que esto abría la puerta a Valtteri Bottas para ir a las flechas de plata.

El finlandés fue presentado en las instalaciones de Mercedes en Brackley tan solo unos minutos después de que Felipe Massa y Claire Williams, directora adjunta del equipo Williams, informaron que su piloto se iría al equipo alemán.

Por su parte, Claire Williams, subdirectora del equipo, dijo;

"Valtteri ha sido parte de la familia Williams desde 2010 y en ese tiempo ha demostrado ser un gran talento, asegurando nueve podios. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle las gracias en nombre de todo el equipo, y le deseo una temporada exitosa ahora que se une a Mercedes", detalló.

And the puzzle is complete... #GOBO77AS!!!! #F1 pic.twitter.com/rMWFRXCMnX

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 16 de enero de 2017