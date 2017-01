NUEVA YORK

James Harden totalizó 22 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para conseguir su duodécimo "triple doble" en la temporada, y los Rockets de Houston dejaron atrás su primera seguidilla de derrotas en la campaña, al triturar el domingo 137-112 a los Nets de Brooklyn.

.@JHarden13 now with his 12th triple-double of the season (22pts/11ast/11reb)! #NBAVote pic.twitter.com/YboXkUS0nw

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 16 de enero de 2017