El vicepresidente deportivo de Pumas de la UNAM, José Luis Arce, acudió a la sala de prensa al término del encuentro contra Cruz Azul, para solicitar alguna imagen que haya captado una agresión de Gabriel Peñalba sobre Nicolás Castillo.

El dirigente felino afirmó que desde la banca apreciaron cómo el jugador cementero escupió al atacante chileno Nicolás Castillo durante la primera mitad, por lo que quieren documentar el hecho para solicitar una sanción.

Peñalba escupió a Castillo en el primer tiempo, pero la transmisión de televisión no lo documentó de primera mano, es una situación que esperamos se termine de una vez por todas en las canchas", indicó Arce.

"Esto se percibió desde la banca, reclamamos al cuarto árbitro y no lo vio. Fue en el primer tiempo antes de la expulsión de Peñalba y posterior a la amonestación de Nicolás Castillo", explicó.

El estratega felino, Juan Francisco Palencia, comentó que estaba en la línea, “vi un gesto y se lo fui a decir al juez de línea. Hay que documentar esa imagen para ver si es verdad, lo comenté al línea y al cuarto árbitro, hay que ver si se puede encontrar alguna imagen".

En la fecha uno hubo algo parecido entre el defensa del León, el argentino Diego Novaretti, y el atacante de Pachuca, Hirving "Chucky" Lozano, por lo que el jugador de “La Fiera” fue suspendido por seis encuentros.

No nos corresponde determinar sanciones, pero si nos gustaría que se documentaran en lo posible. No es un juego de niños, es de hombres, pero tratamos que esto no prevalezca", añadió José Luis Arce.

