LIVERPOOL.

El Manchester City sufrió este domingo una humillante derrota de 4-0 en la cancha del Everton, resultado que dejó al equipo de Pep Guardiola fuera de los puestos de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Los goles corrieron a cargo de Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Tom Davies y Ademola Lookman, y representa la peor derrota que sufre el técnico español en un torneo liguero.

Con este descalabro el City ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos como visitante. El más reciente revés de Guardiola fue a manos de un equipo dirigido por Ronald Koeman, excompañero suyo en el Barcelona.

El resultado dejó al City en el quinto puesto de la Liga Premier, cediendo terreno tras las victorias de Tottenham y Arsenal. Los “Citizens” se rezagaron 10 puntos detrás del líder Chelsea.

| What a way to score your first senior goal! @1TomDavies pic.twitter.com/kJvevHFrHU

— Everton (@Everton) 15 de enero de 2017