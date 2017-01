CIUDAD DE MÉXICO.

Este domingo se conmemoran los 50 años del primer Súper Bowl de la historia, un encuentro que protagonizaron Empacadores de Green Bay ante Jefes de Kansas City.

Fue el 15 de enero de 1967 cuando el estadio Memorial Coliseum en Los Ángeles, California, albergó el primer partido de campeonato.

En ese entonces Green Bay se presentó como campeón de la National Football League (NFL), mientras que Kansas City representaba a la American Football League (AFL), por lo que dicho partido definía al campeón absoluto.

El resultado fue favorable para Empacadores 35-10, y un total de 61 mil 946 personas se dieron cita en el estadio para presenciar el juego.

El quarterback de Green Bay, Bart Starr, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP).

Ranking the Super Bowls (via @HarrisonNFL )

A partir de 1971 la AFL se integró a la NFL, y desde entonces el Súper Bowl enfrenta a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC).

Considerado uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, esta final se disputa, a partir de la edición XXXVIII, el primer domingo del mes de febrero.

A lo largo de estos 50 años el equipo que más veces ha ganado el Súper Bowl son los Acereros de Pittsburgh, en seis ocasiones, mientras que únicamente cuatro de los 32 equipos nunca han disputado la final (Houston, Detroit, Jacksonville y Cleveland).

En cuanto a los resultados, el de mayor diferencia fue en la edición XXIV, cuando San Francisco derrotó 55-10 a Denver.

Cabe señalar que el estadio donde se han protagonizado más finales en la historia del Súper Bowl ha sido el Superdome de Nueva Orleans, llegando a disputarse 7 encuentros, seguido del Dolphin Stadium de Miami y el Rose Bowl de Pasadena, con 5 organizaciones cada uno.

El trofeo que se entrega al ganador del Súper Bowl está elaborado de plata esterlina y lleva el nombre de “Vince Lombardi”, en honor al entrenador en conseguir ganar la primera edición, repitiendo además en la segunda final con el equipo de Green Pay.

Además de dicho trofeo, todos los integrantes del equipo ganador obtienen un anillo de oro y diamantes que los identifica como campeones, y cuyo costo oscila en los 5.000 dólares por pieza.

Every. Single. @SuperBowl. Ring.

All in one place [PHOTOS]: http://t.co/6TULMJFISS pic.twitter.com/4IRwRQcpYB

— NFL (@NFL) 30 de enero de 2015