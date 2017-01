CIUDAD DE MÉXICO.

El PSV Eindhoven venció en su regreso a la Liga de Holanda 2-0 a Excelsior, duelo en el que el defensa mexicano Héctor Moreno jugó los 90 minutos y el mediocampista Andrés Guardado colaboró con una asistencia.

El mediocampista holandés Marco van Ginkel fue el encargado de adelantar a los rojiblancos en el minuto 34, después de una jugada en conjunto que dejó al portero adversario sin posibilidades de alcanzarlo.

En la segunda parte, el exatlista, por la banda izquierda, mandó un pase al otro extremo a unos metros del área para que su compañero holandés Davy Pröpper bombeara el esférico en el minuto 59. Guardado fue sustituido a unos minutos de acabar el duelo.

The final sprints in snow are done. PSV is ready for the match against Excelsior! #psvexc pic.twitter.com/VRR5B42Pt3

— PSV International (@psveindhoven) 14 de enero de 2017