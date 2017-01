CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de Pumas de la UNAM, Rodrigo Ares de Parga, recalcó que en el plantel se apuesta por tener un equilibrio entre mexicanos y extranjeros de calidad, sabedor de que así será más fácil el trabajo para los jóvenes canteranos.

En conferencia de prensa en las instalaciones del estadio Olímpico Universitario, acompañado por el defensa uruguayo Gerardo Alcoba, Rodrigo Ares de Parga, subrayó: "Pumas quiere tener un equilibrio entre grandes extranjeros y mexicanos".

Afirmó que una de las tareas en la cantera auriazul es formar de nuevo un atacante de casa, pues en la actualidad no hay un elemento de tales características que pueda competir con el reciente refuerzo, el chileno Nicolás Castillo.

Hoy no tengo un delantero claro que pueda estar compitiendo con Nicolás Castillo, tenemos un muchacho, Arce, de Segunda División pero no está listo para la Primera División, debemos volver a trabajar en nuestros delanteros. Desde los años 80 tuvimos siete delanteros seguidos en la selección mexicana ", recordó.

Sobre el movimiento de las porras de Pumas que fueron removidas de lugar, del palomar a la cabecera, Ares de Parga manifestó su colaboración y eso se debió a que FIFA pide ciertas zonas del inmueble numeradas, hecho que sirve también para atraer a más familias.

La normatividad de FIFA indica que se tienen que tener butacas en los asientos y tienen que ser numerados. Este estadio no se puede embutacar porque es monumento histórico, pero sí se puede numerar y queremos que el palomar sea zona familiar y el pebetero sea para grupos de animación y esto nos va a permitir que venga mucha gente al palomar".

PUMAS SIN MIEDO DE DECIR QUE ES FAVORITO CONTRA CRUZ AZUL

La confianza que generó la forma en que jugó contra Chivas de Guadalajara fue alta en el plantel de Pumas de la UNAM, por lo que Ares de Parga señaló que la escuadra auriazul es favorita para vencer a Cruz Azul.

Cruz Azul no pierde en CU desde 2010

Con miras al partido de este domingo en el estadio Olímpico Universitario, el dirigente felino afirmó que el plantel de Universidad Nacional no le pide nada al de La Máquina, a pesar de que éste se reforzó de manera notable.

Pumas tiene un gran plantel, no le pedimos hombre por hombre nada a Cruz Azul, tenemos un gran técnico muy trabajador aunque tenga seis meses de experiencia", enfatizó Ares de Parga.

Aunque perdió 2-1 en la fecha uno del Torneo Clausura 2017 de Liga MX contra Chivas, el presidente cree qué hay amplias posibilidades de derrotar a los cementeros ahora en casa.

Mi sentir es que el equipo hizo un partidazo el sábado pasado y el sentir de la directiva es que jugando en casa vamos a ganar. No me da miedo decir que Pumas es favorito. En casa Pumas es favorito, no menosprecio a Cruz Azul, pero saldremos a ganar".