La NFL dio a conocer a través de un comunicado, que el partido de la Ronda Divisional entre los Acereros de Pittsburgh y Jefes de Kansas City cambia de horario.

Debido a que se prevé mal clima este domingo en Kansas, el duelo fue movido de las 12:05 (tiempo del centro de México), a las 19:20 horas.

UPDATE: Kickoff for @Steelers vs. @Chiefs on Sunday has been moved to 8:20pm ET. #PITvsKC #NFLPlayoffs pic.twitter.com/4c7n3wrM7U

