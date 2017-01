BARCELONA.

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, señaló que para renovar al argentino Lionel Messi "hay que tener mucha tranquilidad" y que "las pautas las marcan Leo y el club".

El técnico aseguró que no va "a entrar en el juego" de declaraciones en torno al futuro del delantero, esto en relación a lo que dijo el director de Relaciones Institucionales del Barcelona, Pere Gratacós, quien apuntó que "sin los demás compañeros, Messi no sería tan buen jugador".

Escuché todas las declaraciones (de Gratacós) y dijo que Messi es el mejor. Con eso me quedo. El club se pronunció claramente sobre la renovación de Leo Messi y nada más, no voy a entrar en este juego de sacar punta a todo".

Luis Enrique volvió a referirse a Messi, pero para destacar su efectividad en el disparo de tiros libres, pues el que le hizo al Athletic Club fue el vigésimo sexto con el Barça, batiendo así el récord del holandés Ronald Koeman, que logró 25 con el conjunto azulgrana.

El lanzamiento de faltas no es una de las facetas que se entrenen, pero Leo no lo necesita. Es una más de su repertorio. ¿Lo del récord? No creo que Leo esté muy preocupado porque los ha batido todos. Creo que no le queda ninguno", destacó.