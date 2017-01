CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico del Manchester United, José Mourinho, sorprendió a los reporteros que cubrieron su conferencia de prensa, al hacer una pausa a su discurso y contestar un teléfono de unos los presentes.

La acción desató la risa de los que cubrían la fuente.

Put it on silent next time, mate! - pic.twitter.com/RreuxH1vDJ

— Manchester United (@ManUtd) 13 de enero de 2017