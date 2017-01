CIUDAD DE MÉXICO.

El tenista británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, primer y segundo favoritos, comenzarán su andadura en el Abierto de Australia ante el ucraniano Ilya Marchenko y el español Fernando Verdasco, respectivamente, según el sorteo celebrado este viernes en Melbourne.

No fue un sorteo fácil para Djokovic, que se verá las caras con Verdasco, semifinalista en el primer grande del año en 2009 y que ya el pasado año sorprendió en la ronda inicial a Rafa Nadal, al que venció en cinco mangas.

Incluso Verdasco tuvo contra las cuerdas a Djokovic hace una semana en el torneo de Doha, donde desperdició cinco bolas de partido.

Murray, número uno del mundo, empezará ante el ucraniano Ilya Marchenko, y por su lado del cuadro, entre otros, están el japonés Kei Nishikori, los suizos Roger Federer, que comenzará ante jugadores procedentes de la previa (en las dos primeras rondas) y Stan Wawrinka, campeón en 2014, el checo Tomas Berdych y el croata Marin Cilic.

