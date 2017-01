CIUDAD DE MÉXICO.

Hoy por la noche se llevará a cabo el sorteo que definirá los partidos del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, en el que el británico Andy Murray jugará por primera ocasión en su carrera como el número uno en la siembra en un torneo Major.

Mientras que el serbio Novak Djokovic, quien perdió el sitio de honor a manos justamente del escocés, tendrá la segunda siembra del torneo, algo que no sucedía en un Grand Slam desde Wimbledon de 2014, cuando llegó a ganar el torneo superando en la final al suizo Roger Federer.

Djokovic jugó como uno en la siembra durante nueve Grand Slams consecutivos desde el US Open de 2014 hasta el US Open del año anterior, en el que perdió la final en contra del suizo Stan Wawrinka.

.@DjokerNole on #AusOpen: "To start out '17 w/ a win over the World #1 & my biggest rival, [it'd be] a dream start" https://t.co/ebDndyHsqw

— #AusOpen (@AustralianOpen) 12 de enero de 2017