ENGLEWOOD.

Los Broncos de Denver dieron a conocer la contratación de Vance Joseph como el nuevo entrenador en jefe que sustituye en el cargo a Gary Kubiak, quien la semana pasada renunció al cargo después que el equipo quedó eliminado de la fase final y no pudo defender el título de campeón del Super Bowl.

Joseph, de 44 años, estuvo la temporada pasada como coordinador defensivo de los Delfines de Miami, eliminado el domingo por los Acereros de Pittsburgh en la Serie de Comodines de la Conferencia Americana (AFC).

De esta manera se convierte en el decimosexto entrenador en jefe de la franquicia de los Broncos.

El equipo tiene prevista una rueda de prensa para este jueves, en la que harán la presentación oficial de Joseph, que firmó por cuatro temporadas con el equipo.

OFFICIAL: We've hired Vance Joseph as head coach

El nuevo entrenador en jefe de los Broncos también se convierte en el sexto afroamericano que ahora dirige un equipo de la NFL.

Joseph se une a Mike Tomlin (Pittsburgh), Marvin Lewis (Cincinnati), Hue Jackson (Cleveland), Jim Caldwell (Detroit) y Todd Bowles (New York Jets).

Los Cargadores de San Diego también tenían interés en conseguir sus servicios y de hecho tenía prevista una entrevista con el equipo californiano, pero tras la mantenida este martes con John Elway, vicepresidente y gerente general de los Broncos, decidió cancelar el viaje y se quedó en Denver para cerrar el nuevo acuerdo.

"Tiene grandes cualidades de líder y una visión firme sobre lo que se necesita para ganar", declaró Elway en su cuenta de Twitter tras la entrevista, la cual duró varias horas.

It's official.

Excited to announce Vance Joseph as head coach of the Denver Broncos! pic.twitter.com/m87uUn9KXs

— John Elway (@johnelway) 11 de enero de 2017