CIUDAD DE MÉXICO.

El piloto mexicano Daniel Suárez se convertirá en el primer mexicano en competir de tiempo completo en la máxima categoría de NASCAR, la ahora denominada Monster Energy NASCAR Cup. El originario de Nuevo León lo hará con el Toyota Nº 19 de Joe Gibbs Racing.

Tengo mucho que aprender, pero estoy seguro de que no podía pasar en una mejor situación. Estoy en un equipo increíble, es un lugar perfecto para un novato como yo. Estoy hambriento de aprender y de mejorar mi desempeño", indicó el mexicano que fue presentado en Charlotte, a lado del antiguo head coach Joe Gibbs.

"Esta es una oportunidad muy buena, que hemos estado esperando por 10 años, desde que empezamos en este mundo de NASCAR. Ha sido todo un largo camino, pero con el equipo indicado como es Joe Gibbs Racing y con los patrocinadores que tenemos el día de hoy podemos estar platicando de una temporada completa en la máxima categoría de NASCAR".

Suárez destacó que su éxito en 2016, donde logró el campeonato en Xfinity Series, fueron la clave para esta oportunidad. "Siento que, en este momento, todo lo que pasó en el 2016 me permitió estar listo para esta oportunidad. Cuando estas con el equipo correcto las oportunidades llegan en el momento correcto. Creo que en los dos últimos años he aprendido mucho en la Xfinity Series. He tenido un equipo maravilloso que me ha permitido crecer. En la segunda parte del año fuimos increíbles, el equipo a vencer".

