ZÚRICH.

El Consejo de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), aprobó hoy de manera unánime ampliar a 48 el número de selecciones participantes en el Mundial de 2026, cuya sede aún está por determinar.

El ente rector del futbol mundial dijo en su cuenta de Twitter que el Consejo de la FIFA, el panel que toma las decisiones en el organismo, votó unánimemente a favor del cambio, que se introducirá a partir del 2026.

Con el nuevo formato se jugará una fase inicial de 16 grupos de tres equipos cada uno, de la cual avanzarán los dos primeros, dando paso a una fase de eliminación directa con los 32 países clasificados, destacó la británica BBC.

La duración del campeonato será de 32 días

Según versiones preliminares, en esa primera fase no habrá empates, los partidos que acaben igualados se resolverán en tanda de penales, y los dos primeros de cada grupo se clasificarán para una ronda de dieciseisavos de final.

El torneo constará de 80 partidos: 48 en la primera fase, 16 en la ronda de dieciseisavos, 8 en la ronda de octavos, 4 en la ronda de cuartos, 2 en semifinales, uno por el tercer y cuarto puesto y la gran final.

Otro de los puntos tratados este martes por los dirigentes de la FIFA fue la posibilidad de que se comparta la realización de la Copa por varios países.

La duración del campeonato será de 32 días, paro evitar el descontento de los clubes europeos, que proveen el 80 por ciento de los jugadores, debido al congestionado calendario de futbol internacional.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es el principal promotor de la idea, así como lo fue de la expansión de la Eurocopa de 16 a 24 países cuando era el secretario general de la UEFA y mano derecha del entonces presidente Michel Platini.

Infantino está convencido que la fase final de un Mundial tienen que ser "más inclusiva".

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.

— FIFA Media (@fifamedia) 10 de enero de 2017