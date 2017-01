CIUDAD DE MÉXICO

El arbitraje mexicano debe reconocer sus errores y los silbantes mostrar compromiso a la autoridad para que haya un cambio de rumbo, consideró el ex silbante Marco Antonio Rodríguez.

Para todos aquellos que piensan que me estoy candidateando para la @CArbitrosMX me desmarco que no les de mello !!pic.twitter.com/RJwNlmKCwo

— Marco A. Rodríguez (@ChiquimarcoMx) 10 de enero de 2017