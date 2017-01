CIUDAD DE MÉXICO

Para Armando Archundia la credibilidad de quién dirige el arbitraje y la autoridad del silbante son las piezas fundamentales que deben unirse para mejorar en trabajo en México, y si la federación lo requiere dijo estar listo.

Lo primero es con la trayectoria que tengas, que el plan sea certero y que confíen en él. Indudablemente para esta posición técnica debe ser un ex árbitro", enfatizó.

Me parece que si hay mucho trabajo por hacerlo lo que he notado es que hay principios fundamentales que deben retomarse para ir combatiendo los errores, no los de apreciación, pero si por ejemplo que el saque de banda de haga donde salió el balón, que se castigue el alejar el balón, eso va dando confianza", concluyó.