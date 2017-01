CIUDAD DE MÉXICO

Un veterinario de profesión, escritor en sus tiempos libres, pero sobre todo árbitro de sepa, es Eduardo Brizio, el menor de una familia de hermanos silbantes que se nota molesto con la situación actual que vive nuestro futbol en el ámbito, luego de la salida del director del área técnica de la Comisión de Arbitraje, Edgardo Codesal.

Es lamentable todo lo que está ocurriendo en el arbitraje, que está viviendo la peor crisis de su historia, yo le llamo la “docena trágica”, desde que empezó Aaron Padilla, que no sé qué estaba haciendo en el arbitraje, ni sabe nada, luego Mancilla y ahora González Iñárritu, gente que está para cuidar los intereses de los dueños de los clubes con los árbitros, pero que han sumido al arbitraje en la peor crisis de su historia.

Ellos les permitieron que se amotinaran (árbitros) y exigieran que Codesal fuera su instructor, para después cuando se cansaron o no cumplieron sus caprichos, volverse a amotinar para quitarlo” aseguró.

Sobre los rumores de un supuesto complot en contra de Codesal, Brizio se dijo desconocedor del tema.

No sé, nunca he estado en una junta de ellos, pero dicen que son representados por Roberto García, por Camargo y Chacón, la verdad no sé quiénes son, pero dicen que tienen un grupo de los que hablan a nombre de todos, los que quitan y los que ponen” admitió.