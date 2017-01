CIUDAD DE MÉXICO.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a través de su presidente, Mauricio Sulaimán, dio el banderazo de salida a las actividades del organismo para este 2017, con la presencia de diferentes Campeones Mundiales en el tradicional “Martes de Café”.

Francisco “Bandido” Vargas, quien regresa a la acción para defender su cetro Superpluma ante el también mexicano Miguel Berchelt, este 28 de enero en California, declaró estar listo para la contienda y aseguró que se encuentra completamente recuperado, tras afrontar la denominada “Pelea del año” ante Orlando “Siri” Salido.

Contento y motivado con muchas ganas de regresar al ring. Tuve un receso, creo que era necesario, venía de dos peleas muy duras, me cayó bien ese descanso, me recupere bien y voy a llegar muy bien a la pelea”.

Por su parte el mexiquense Rey Vargas, quien buscará el 25 de febrero el título mundial Gallo ante el británico Gavin McDonell, en Hull, Inglaterra, agregó que tiene toda la confianza para regresar a nuestro país con la corona, ya que buscará finiquitar el pleito antes de los 12 rounds.

Me hacer superar la motivación de todos los que no creen en mí, el público va a estar a favor de él y cuando suba al ring todos me van a abuchear, pero cuando baje del ring todos me van a aplaudir. Vamos a trabajar para que la pelea no llegue a decisión y no haya circunstancias a favor de él”.