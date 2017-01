GREEN BAY.

El receptor de Empacadores de Green Bay, Jordy Nelson, sigue bajo observación para determinar si podrá jugar este domingo ante Vaqueros de Dallas, en juego por la ronda divisional de la postemporada 2016 de la NFL.

Nelson tuvo que dejar el duelo del domingo ante Gigantes de Nueva York, en el marco de la ronda de comodines, debido a un muy fuerte golpe que recibió por parte del esquinero Leon Hall, tras el cual tuvo que pasar la noche hospitalizado para determinar su estado de salud.

Al respecto, el entrenador en jefe de Empacadores, Mike McCarthy indicó que, si su receptor estrella "puede entrenar el sábado, podría tener una oportunidad. No haremos nada (en este sentido) hasta el sábado, probablemente sepamos algo más el viernes. Pero si no practica el sábado no va a jugar ese partido".

Y aunque el estratega se negó a dar detalles sobre la lesión del egresado de la Estatal de Kansas, el sitio oficial de la NFL reportó que habría sufrido la fractura de dos costillas y en este sentido, McCarthy informó que el jugador trabajará con el grupo de rehabilitación del equipo hasta el viernes.

En caso de tener que prescindir de los servicios de Nelson, el mariscal de campo Aaron Rodgers todavía tendría en su arsenal a Devante Adams y Randall Cobb, con quienes concretó los cuatro pases de anotación con los que terminaron por vencer a Gigantes por abultado 38-13 este domingo en el Lambeau Field.

Empacadores tendrá un difícil encuentro este domingo, cuando visite el AT&T Stadium para enfrentar al primer sembrado de la Conferencia Nacional, Vaqueros de Dallas, en busca del boleto a la final del "viejo circuito", en el camino al Super Bowl LI.

fdr