ZÚRICH

La actriz estadunidense de origen mexicano Eva Longoria fue hoy la copresentadora de la gala "The Best", que premió a los mejores profesionales del mundo del fútbol, y sorprendió a la audiencia hablando un español fluido y natural.

Longoria, nacida en Texas, actriz y productora, conocida por su papel en la serie "Desperates Housewives", compartió escenario con el presentador alemán Marco Schreyl,

La actriz, que fue la encargada de hablar con los jugadores hispanos y con los brasileños a quien agradecía con un rotundo "obrigado", preguntó, comentó e hizo bromas en español, la lengua de sus padres.

La texana, que lució una melena castaña más larga y clara de lo habitual, vistió un ajustadísimo vestido blanco tipo sirena sin más adornos que una gargantilla de brillantes con pulsera y anillos a juego, y demostró una vez más su simpatía y su sentido del humor.

Marco Schreyl lució un esmoquin azul oscuro con solapas negras a conjunto con la camisa y la pajarita negra y barba de tres días que ya blanqueaba.

Ambos bromearon a menudo y demostraron una complicidad que se concretó en varios momentos, como cuando se hicieron un selfi con siete de los once jugadores del "once ideal", dado que los cuatro representantes del Barça no participaron de la gala arguyendo que tenían que prepararse para un partido crucial el miércoles con el Athletic de Bilbao.

