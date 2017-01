CIUDAD DE MÉXICO

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez correrá el próximo 1 de abril la carrera Ciudad de México de la Fórmula E, aunque todavía no tiene un equipo definido. El regiomontano tomó la decisión luego de no encontrar un equipo para seguir en la Fórmula Uno.

NEWS - @EstebanGtz joins #FormulaE for select number of races, including #MexicoCityePrix and analysing options for seat in 2017/18 season pic.twitter.com/va7mNHSXDc

— FIA Formula E (@FIAformulaE) 9 de enero de 2017