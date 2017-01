CIUDAD DE MÉXICO.

Un día antes del debut de Paco Jémez en la Liga MX con el Cruz Azul, atrajo la atención al no concentrar a su jugadores. Común en España, el técnico europeo citó a sus futbolistas hasta el día del partido contra el Necaxa.

Tengo grandes profesionales, doy la cara por mis jugadores, confío en ellos. Si hay alguno que no me responda a la confianza, sé lo que tengo qué hacer. El tema de las concentraciones lo hablo con ellos. Lo que quiero es que se encuentren lo más cómodo posible. Fui jugador y sé que lo más cómodo es estar en tu casa con tu familia. Sé que van a comer bien, descansar bien. Creo que no tengo ningún descerebrado en el equipo al que se le ocurra un día antes del partido irse de fiesta. Veo a mis jugadores a la cara en los entrenamientos y puedo confiar en ellos”, dijo el ex técnico del Granada y Rayo Vallecano.

Durante la visita a las instalaciones de Imagen TV, el técnico del Cruz Azul comentó que no le preocupa el pasado de La Máquina celeste y sólo se concentra en mejorar el presente de la institución.

No pienso batallar, no pienso gastar ni un gramo de energía en preocuparme en algo que no tiene arreglo, que no se puede cambiar, que es el pasado. El pasado del Cruz Azul es el que es y a mi me han traído para intentar forjar el presente, mejorar al equipo. Lo mejor que traigo es que me presiona poco lo que pasó antes, miro al futuro, miro el presente. Quiero de hacer al Cruz Azul un equipo mejor. Es verdad que hay que cambiar la mentalidad y les dije que sólo vean el futuro. Creo que a los jugadores les gustó mi forma de ver, porque ellos estaban cansados de que les recordaran lo que había pasado antes a cada rato”, agregó el timonel europeo.