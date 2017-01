CIUDAD DE MÉXICO.

Francisco Palencia, técnico de Pumas, comentó que su institución no sólo apuesta por mexicanos, sino es la que más jugadores de fuerzas básicas tiene en sus filas.

Voy un poco más para allá, creo que somos el equipo que juega con más canteranos en el balompié mexicano. Ni Chivas, ni Pachuca, que tienen una gran formación de jugadores, juegan con tantos de fuerzas básicas. Creo que tenemos que subrayarlo, somos el equipo que juega con más canteranos y me parece que somos los que más tienen en su plantel, de los 18 que se convocan. A mí la regla 10/8 no me dice nada, porque aquí no aplica. Estamos enfocados en darle oportunidad con gente de cantera y gente mexicana”.