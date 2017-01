CIUDAD DE MÉXICO.

Una verdadera obra de arte se llevará Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Antoine Griezmann, cuando uno de estos tres fustbolistas sea elegido como el mejor jugador del mundo, pues el trofeo ‘The Best’ que los condecorará es una mezcla de sofisticación y elegancia, según se aprecia en un video publicado por FIFA.

Este viernes se dio a conocer la anatomía del galardón que distinguirá al jugador más destacado del año, así como al mejor técnico y jugadora del planeta, esto en la ceremonia que se realizará el próximo lunes 9 de enero en Zúrich, Suiza.

El premio tiene una forma similar a la de la Copa del Mundo, pero una versión plateada. Tiene un balón en la parte superior que representa uno de los esféricos con el que se jugó la final del primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930.

El trofeo mide 31 centímetros y pesa 6,4 kilos y consta de cinco partes: la inferior, la base, una pieza de carbono sobre la base, el cuerpo y el balón.

El diseño fue una obra de la artista croata Ana Barbic Katicic, quien aseguró al canal de la FIFA que la inspiración nació en la idea de honrar a los mejores del mundo

Por su parte, el secretario general adjunto de fútbol de la FIFA, Zvonimir Boban, consideró que se trata de un galardón que mantiene las raíces de este deporte.

The new trophy for #TheBest FIFA Football Awards shows respect for the traditions of football, while maintaining a modern look. pic.twitter.com/sgLtHkc35B

— Fatma Samoura (@fatma_samoura) 6 de enero de 2017