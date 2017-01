CIUDAD DE MÉXICO.

Rubens Sambueza está consciente que debe mejorar sobre su carácter en la cancha y promete que no se acercará al árbitro, pero no cambiará su forma de jugar con el Toluca.

Ni acercarme al árbitro, eso lo tengo muy claro. Si hay una falta pedir una disculpa y darme la vuelta. Hay jugadores a los que se les pega mucho y cuando nosotros pegamos, se nos marca falta a la primera. Hay que ser parejo (el arbitraje), es lo único que pido”, dijo en su presentación con los Diablos Rojos.

“El sacrificio y actitud no se negocia. Mi manera de jugar no la voy a cambiar, voy a querer más. El tema de las amarillas y rojas me vuelvo responsable, lo trataré de mejorar cada día. A veces hay cositas que no sólo yo tengo que cambiar, sino otra gente. Estoy trabajando mucho en eso”, reiteró.

CRÍTICAS, LAS CAUSAS DE SU SALIDA DEL AMÉRICA

Sambueza ve como una buena oportunidad llegar al Toluca en el centenario del equipo, pero también acepta que ante las críticas hacia él y al cuadro de Copa por perder el título del Apertura 2016, fueron las que originaron darle un giro a su vida.

“No es una revancha, es una linda oportunidad llegar al Toluca. Me siento bien plenamente en lo futbolístico. No he perdido mucho. Quiero aportar lo mejor que sé a favor del Toluca. Cuando llegué a México me preguntaron si iba a seguir con el América, tenía contrato, pero decidimos hacer un cambio de aire por las críticas avecinadas por mi persona y al club”, dijo.

DUELO CONTRA LAS ÁGUILAS

El refuerzo del Toluca reconoce que vivió cosas importantes con las Águilas y se ganó un respeto, pero ante los azulcremas defenderá su nueva playera “a muerte”.

Creo que me he ganado un respeto por mi estancia en el América. Es un partido especial, pero ahora me toca defender esta camiseta a muerte, ayudar a los compañeros en lo que uno pueda. Son sentimientos encontrados, ahora cada uno cuidará sus intereses. Tendremos que salir a ganar al América”, mencionó.

