PITTSBURGH.

Se trata de un "Viernes sin pescados" en Primanti Bros., el famoso restaurante que, en honor del partido de eliminatoria Steelers-Dolphins, de este fin de semana en el Heinz Field.

De hecho, no van a estar sirviendo pescado todo el fin de semana con la intención de mostrar su apoyo para los Steelers.

Primanti Bros. es famoso por sus sándwiches TIC apilados con papas fritas y ensalada de col en la parte superior

El objetivo de la campaña es que la cadena no estará sirviendo pescado hasta después del juego.

La cadena, que ahora cuenta con 37 sucursales dentro y alrededor de Pittsburgh, comenzó como un carrito de comida en 1933.

We're hoping you'll eat with us tomorrow - and not have any fish. #NoFishFriday https://t.co/gU4d7mDFe9

— Primanti Bros (@primantibros) 6 de enero de 2017