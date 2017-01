CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no hizo eco de las declaraciones que realizó ayer Gerard Piqué sobre el arbitraje y señaló que es difícil la labor de los nazarenos.

Ni lo miro ni quiero entrar en este debate. Pensamos en el partido de mañana y ya está. Lo de los árbitros no voy a comentarlo. Es muy difícil su labor. No voy a entrar cada vez que haya un tema así. Solo pienso en nosotros y en hacer lo máximo. No pienso en lo que pasó ayer. Puede pasar y va a pasar otra vez. Destaco la labor difícil de los árbitros y ya está”, dijo.