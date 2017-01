CIUDAD DE MÉXICO.

Rubens Sambueza no tiene resentimiento con el América a pesar de haber sido transferido después de disputar el título de la Liga MX, pero acepta que le hubiera gustado salir de otra forma de Coapa.

Hubiera sido lindo salir de otra forma (del América), pero así es el futbol, las cosas pasan y uno no tiene mucha voz. Me voy sin ningún resentimiento del América, mientras estuve ahí me trataron de lo mejor”, mencionó a su llegada a la Ciudad de México.